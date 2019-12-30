صناعة الكهرباء الايرانية قادرة على منافسة نظيراتها الاوروبية والامريكية

وخلال مؤتمر صحفي حول المؤتمر الدولي الرابع عشر لحفظ واتمتة انظمة القدرة الكهربائية اضاف حسينيان اذا استطعنا مواكبة التطور في مجال البرمجة والمعدات المستخدمة في صناعة الكهرباء فبإمكاننا منافسة الشركات الاوروبية والامريكية فضلا عن تأمين احتياجات الداخل في مجال الكهرباء .

واشار الى اهداف المؤتمر وقال نظرا للحظر الظالم المفروض على ايران فإن استبدال المعدات الاجنبية محلية الصنع للوصول الى الاكتفاء الذاتي في صناعة الكهرباء واستغنائها عن الشركات الاجنبية وكذلك الاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال من الضروري.

واكد امين عام المؤتمر الدولي لحفظ واتمتة انظمة القدرة الكهربائية على امكانية صناعة الكهرباء المحلية منافسة نظيراتها الاوروبية والامريكية وقال : ان مواكبة هذه الصناعة للتكنولوجيا والتطور جعلتها تنافس الدول المتقدمة في هذا المجال .

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