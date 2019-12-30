ايران وباكستان توسعان التعاون الاكاديمي

واوضح لاریجاني الیوم الاثنین في ختام زیارته لباکستان عن الانتهاء من كتابة اطر التعاون الثنائي بين البلدين في المستقبل القريب وقال : ان تاريخ علاقات التعاون بين البلدين في المجالات الصحية يعود لاعوام طويلة وان مسؤولي الصحة في باكستان يؤكدون على الاستفادة من تجارب ايران الناجحة في مجال الصحة والسيطرة على الامراض غيرالسارية .

واضاف ان الهدف من زيارة باكستان هو كتابة اطر التعاون بين البلدين في مجال التعليم والبحوث و تقديم الخدمات الصحية وارتقائها.

وكان مساعد وزير الصحة الايراني للشؤون التعليمية باقر لاريجاني والوفد المرافق قد بحث خلال لقائهم المسؤولين في وزارة الصحة الباكستانية سبل التعاون الصحي بين البلدين وضرورة تنميته .

واكد لاريجاني خلال لقائه المستشار الخاص لرئيس الوزراء ووزير الصحة الباكستاني "ظفر ميرزا" على ضرورة تنمية التعاون الصحي بين البلدين.

وتم خلال اللقاء بحث الاتفاقيات المبرمة بين ايران وباكستان في المجالات الصحية وشدد الجانبان على ضرورة الاستفادة من امكانياتهما في هذا المجال بما له من تأثير على الصحة العامة في البلدين.

وکان وزیر الصحة الباکستاني قد اكد خلال زيارته الاخيرة لايران ان التعاون الطبي بين ايران وباكستان يسهم في تنفيذ البرامج الصحية والوقائية المشتركة، وان اسلام اباد عازمة على توسيع تعاونها اكثر من ذي قبل مع ايران في مجال صناعة الادوية.

واضاف ميرزا، ان نمو العلاقات بين البلدين يتيح لباكستان فرص التوظيف المناسب للطاقات الايرانية في مختلف المجالات الطبية كالتعليم والصحة والعلاج.

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