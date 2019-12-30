أصفهان تستضيف مهرجان الفجر الدولي الرابع عشر للشعر

وقال "مهدي قزلي"، الأمين التنفيذي لمهرجان الفجر الدولي الرابع عشر للشعر: أن هذا العام، وكما في السنوات السابقة ، سيشارك في حفل الافتتاح شعراء من مختلف الأوساط الأدبية.

وأضاف قزلي: بالإضافة إلى سعيد بيابانكي، أمين مهرجان الفجر الدولي الرابع عشر للشعر، سيحضر أمناء المهرجانات السابقة وهم محمد علي بهمني و برويز بيكي حبيب آبادي وعبد الجبار كاكايي و إسماعيل أميني و محمود أكرامي فر ومحمد كاظم كاظمي وبهمن ساكي.

وصرح قزلي: أن أبرز شعراء اصفهان خسرو احتشامي وفضل الله شيراني (سخا) ومحمد مستقيمي (راهى) سينشدون قصائدهم في هذه الدورة من المهرجان .

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