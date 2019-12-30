محادثات ظريف ولافروف في موسكو

ويتبادل محمد جواد ظريف وسيرغي لافروف، وجهات النظر حول مجموعة واسعة من القضايا الإقليمية والدولية، ومن ثم سيعقدان مؤتمرا صحفيا مشتركا.

وحين وصوله الى موسكو مساء الاحد قال ظريف في تصريح للصحفيين حول اهداف زيارته الى موسكو: ان علاقاتنا مع روسيا استراتيجية لذا فاننا بحاجة مستمرة الى التنسيق والتشاور وتبادل الافكار بشأن مختلف قضايا المنطقة والقضايا الدولية وآخر تطورات المنطقة والعالم.

واشار الى ان هذه هي زيارته الـ 28 الى روسيا خلال السنوات الست والنصف الماضية، معتبرا ذلك مؤشرا للعلاقات الوثيقة بين البلدين.

واوضح بانه سيبحث بصورة تفصيلية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف بشأن مختلف القضايا.

ووفقا لمراسل إرنا في موسكو، فان وزيري خارجية إيران وروسيا يبحثان آفاق العلاقات الثنائية وتعزيز العلاقات السياسية الثنائية وتطوير العلاقات في المجالات التجارية والاقتصادية والإنسانية وغيرها.

ويركز الجانبان على القضايا الدولية والإقليمية، بما في ذلك تسوية القضايا في سوريا والوضع في الخليج الفارسي، والقضايا الإقليمية الأخرى.

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