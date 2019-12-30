عمان قاعدة جيدة لإعادة تصدير البضائع الإيرانية

وأضاف "محسن ضرابي" اليوم الاثنين في ملتقى حول تقديم سلطنة عمان فرص الأعمال والاستثمار في محافظة اراك (وسط): يمكن للجمهورية الإسلامية الإيرانية الاستفادة من الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها عمان مع 15 دولة عربية وأفريقية وسنغافورة والولايات المتحدة وأوروبا، لتصدير البضائع إلى هذه البلدان مع تعريفة الصفر.

وصرح رئيس غرفة التجارة الإيرانية العمانية المشتركة: أن حجم العلاقات الاقتصادية الإيرانية مع سلطنة عمان لايرقى الى المستوى المطلوب في السنوات الأخيرة على الرغم من العلاقات الجيدة مع عُمان، منوها الى ان حجم التبادل التجاري بين البلدين يترامح من 190 الى 220 مليون دولار سنويا.

وقال إن صادرات إيران إلى عُمان بلغت 146 مليون دولار في عام 2013، وحجم التجارة الثنائية، كانت 221 مليون دولار ، وفي العام الماضي ورغم العقوبات القاسية والمشاكل الاقتصادية، بلغت الصادرات إلى عمان 768 مليون دولار، ووصل حجم التجارة الثنائية الى مليار و168 مليون دولار ، بزيادة خمسة أضعاف.

وصرح ضرابي: بالنظر إلى السعة المتاحة، فانه من الممكن أن تزيد حصة الصادرات إلى سلطنة عمان بنسبة 10٪ ، حيث تخطط حكومتا البلدين لزيادة حجم المعاملات الاقتصادية بين إيران وسلطنة عمان إلى 5 مليارات دولار في السنوات الثلاث المقبلة.

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