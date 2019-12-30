وزير الطرق : دول الجوار تعتمد خطابات ضمان البنوك الايرانية

وأوضح اسلامي اليوم الاثنين في مؤتمر ومعرض "الصناعة" الدولي في طهران، بانه خلال اجتماعات كافة اللجان الاقتصادية المشتركة مع الدول الاخرى بما فيها المجاورة، تم التأكيد على ضرورة اعتماد خطابات ضمان البنوك الايرانية على الرغم من الحظر المفروض لضمانها مشاريع الشركات المختصة بتقديم الخدمات الفنية والهندسية الايرانية الى تلك البلدان.

وأشار الى أن المحادثات شملت ضرورة اعتماد أصحاب الأعمال الأجانب لخطاب ضمانات الصادرة عن البنوك الإيرانية، بهدف تعزيز مشاركة الشركات الإيرانية في المناقصات في الدول المستوردة للخدمات الهندسية من ايران.

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