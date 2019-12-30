زيادة بنسبة تزيد عن 24 بالمئة في عدد السياح الاجانب الذين توجهوا الى ايران

وفي تصريح للصحفيين اليوم الاثنين على هامش زيارته التفقديه لعدد من المعالم الاثرية في محافظة خراسان الجنوبية (شرق)، اكد تيموري انه نظرا للطاقات السياحية الكبيرة التي تنعم بها ايران ينبغي العمل على تحقيق المزيد من النمو في مجال استقطاب السياح الجانب.

واضاف، ان الظروف الراهنة تستدعي تظافر الجهود الجماعية من جانب المسؤولين جميعا في سياق تجنيد هذه الطاقات وصولا الى انجازات اكبر في المجالات السياحية على صعيد البلاد.

ونوه مساعد وزير التراث الثقافي الى اهمية التعريف بالمعالم السياحية والتاريخية في ايران؛ مبينا ان وسائل الاعلام تضطلع بدور بارز في هذا الخصوص ولاسيما عبر تحديد الثغرات والحلول المضنية لمعالجتها.

وفي جانب اخر من تصريحاته اليوم، نوه تيموري بالطاقات السياحية المتوفرة في محافظة خراسان الجنوبية، لكونها واحدة من المحافظات الحدودية التي تستطيع استقطاب عدد كبير من السياح المحليين والاجانب.

انتهى **ح ع