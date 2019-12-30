منطقة أنزلي الحرة تصدر مشروب الزعفران الى الأسواق العالمية

وتشتمل التركيبة الخاصة لهذا المشروب على العديد من الأعشاب الطبية الأخرى وكذلك العسل والليمون، مما يجعله ملائما مع الأذواق المختلفة للزبائن.

ويتمتع هذا المنتج بتعبئة وتغليف جيد، وجودة عالية وتوظيف المعارف والخبرات الوطنية، وقد حصل على شارة "تفاحة الصحة" من وزارة الصحة والعلاج الإيرانية، مما جعل ألمانيا وهولندا واليونان وتركيا وجورجيا ترحب بهذا المشروب العشبي.

ويُعرف الزعفران بالذهب الأحمر في إيران والأسواق العالمية، ويعد تنفيذ هذا المشروع خطوة مهمة في سياق تنفيذ سياسات الاقتصاد المقاوم في البلاد التي تهدف إلى منع تصدير المواد الأولية والخام الى الخارج.

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