ظريف يدعو الى تعاون دولي شامل في مواجهة الاحادية الامريكية

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده ظريف اليوم الاثنين بموسكو مع نظيره الروسي "سرغئي لافروف".

واضاف وزير الخارجية الايراني : ان الادارة الامريكية تسعى لفرض رغباتها على الدول الاخرى، لكن قررت كل من ايران وروسيا مواجهة هذه الرؤية في اطار الاتفاق النووي وآليات اخرى.

وتابع : ان موقف الدول الاوروبية اذ تمثل في دعم الاتفاق النووي سياسيا، لكن هذه الدول لم تتخذ اي اجراء عملي لمواجهة الحظر الامريكي وايضا تنفيذ التزاماتها.

واكد ظريف : ان ايران وروسيا تتفقان على ضرورة تنفيذ التعهدات من جانب اوروبا؛ وقد تم ابلاغ الشركاء الاوروبيين (الاتحاد الاوروبي) بهذا الموقف خلال اجتماع اللجنة المشتركة (للاتفاق النووي).

واضاف : على صعيد المنطقة، فنحن لدينا مشروعان مماثلان فيما يخص امن الخليج الفارسي، وهما قائمان على مبدأ التعاون والحوار، ولسنا بصدد ارساء الامن من خلال المواجهة والتهديد واستخدام القوة.

واردف القول : نحن نتطلع الى تظافر الجهود فيما بيننا لتطوير هذين المشروعين وحث الدول الاخرى على الانضمام اليهما.

كما نوه وزير الخارجية الايراني الى توفر مجالات التعاون بين طهران وموسكو؛ مصرحا : اننا نرحب بتطوير العلاقات الشعبية والتنمية السياحية بين البلدين.

يتبع ...** ح ع