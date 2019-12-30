٣٠‏/١٢‏/٢٠١٩ ٤:٢٤ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83614159
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خلال مؤتمر صحفي مشترك مع لافروف؛

ظريف يدعو الى تعاون دولي شامل في مواجهة الاحادية الامريكية

ظريف يدعو الى تعاون دولي شامل في مواجهة الاحادية الامريكية

موسكو / 30 كانون الاول / ديسمبر / ارنا – دعا وزير الخارجية "محمد جواد ظريف" الى تعاون دولي شامل من اجل التصدي للنزعة الاحادية الامريكية التي باتت متسعة في العالم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده ظريف اليوم الاثنين بموسكو مع نظيره الروسي "سرغئي لافروف".
واضاف وزير الخارجية الايراني : ان الادارة الامريكية تسعى لفرض رغباتها على الدول الاخرى، لكن قررت كل من ايران وروسيا مواجهة هذه الرؤية في اطار الاتفاق النووي وآليات اخرى.

وتابع : ان موقف الدول الاوروبية اذ تمثل في دعم الاتفاق النووي سياسيا، لكن هذه الدول لم تتخذ اي اجراء عملي لمواجهة الحظر الامريكي وايضا تنفيذ التزاماتها.
واكد ظريف : ان ايران وروسيا تتفقان على ضرورة تنفيذ التعهدات من جانب اوروبا؛ وقد تم ابلاغ الشركاء الاوروبيين (الاتحاد الاوروبي) بهذا الموقف خلال اجتماع اللجنة المشتركة (للاتفاق النووي).
واضاف : على صعيد المنطقة، فنحن لدينا مشروعان مماثلان فيما يخص امن الخليج الفارسي، وهما قائمان على مبدأ التعاون والحوار، ولسنا بصدد ارساء الامن من خلال المواجهة والتهديد واستخدام القوة.
واردف القول : نحن نتطلع الى تظافر الجهود فيما بيننا لتطوير هذين المشروعين وحث الدول الاخرى على الانضمام اليهما.

كما نوه وزير الخارجية الايراني الى توفر مجالات التعاون بين طهران وموسكو؛ مصرحا : اننا نرحب بتطوير العلاقات الشعبية والتنمية السياحية بين البلدين.

يتبع ...** ح ع

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