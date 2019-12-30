فرض العزلة على إيران مستحيل

ووصفت هذه الصحيفة الإجراءات الأميركية بـ"غير الشرعية"؛ مضيفة ان انسحاب أميركا من الاتفاق النووي تم بصورة احادية وان طهران واصلت التزامها بجميع بنود الاتفاق. وفي الحقيقة، قد أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 15 تقرير امتثال ايران لما ينص عليه الاتفاق النووي؛ الاتفاق الذي هو حصيلة 12 عاما من المفاوضات المعقدة، والذي فرض أشد الرقابات على البرنامج النووي الايراني، كما ان مجلس الأمن الدولي قد صادق على هذا الاتفاق، ولهذا فان قرار ترامب للانسحاب من هذا الاتفاق كان خطوة غير مدروسة.

وتابعت، انه مع ذلك، فرضت الولايات المتحدة حظر صارم وغير قانوني ضد إيران، حيث وصف العديد من الخبراء الحظر المفروض من قبل أميركا بأنه "إبادة جماعية اقتصادية" للشعب الإيراني، الا أن أثبتت في الماضي بأن الحظر لن يهزمها.

وأكدت، ان المناورات البحرية المشتركة لإيران وروسيا والصين أظهرت بأن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على فرض إرادتها من جانب واحد على مختلف القضايا. وهناك اليوم قوى أخرى قادرة على مواجهة الأحادية الأمريكية ولن تكون إيران بدون أصدقاء وحلفاء.

وفي جانب آخر، أشارت الصحيفة الهندية الى فتوى سماحة قائد الثورة الإسلامية بحرمة تصنيع واستخدام القنابل النووية؛ منوهة الى سلمية البرنامج النووي الإيراني.

انتهى**أ م د

