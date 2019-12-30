وزير الدفاع: سنرد فورا على أي تهديد وعدوان

وأدلى العميد حاتمي بهذه التصريحات اليوم الإثنين، لدى اجتماعه بجمع من طلاب جامعات الضباط التابعة لجيش الجمهورية الاسلامية بذكرى الثلاثين من ديسمبر يوم البصيرة وتجديد العهد والميثاق مع الولاية؛ معتبرا هذا اليوم العظيم بانه رمز ليقظة الشعب الايراني ووعيه والتفافه حول الولاية في مواجهة الاعداء الحاقدين على نظام الجمهورية الاسلامية.

وأضاف وزير الدفاع: إن أعداء الثورة الإسلامية كرسوا جل مساعيهم على مدار الأربعين عاما الماضية على احلال الباطل مكان الحق، وخلط الحابل بالنابل وتضييع الفرص على الشعب في تشخيص الحقيقة ولكن الشعب الايراني العزيز تمكن دوما في المراحل الحساسة من صنع ملاحم كبيرة من خلال وحدة الكلمة وعدم التلكؤ في الدفاع عن الحق .

انتهى**أ م د

