برهم صالح يؤكد تعزيز الأواصر المشتركة بين العراق وإيران 

ولدى اللقاء الذي جرى في قصر السلام ببغداد، تم التأكيد على الأواصر والمصالح المشتركة بين العراق وإيران، وضرورة تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين.
ونوه الجانبان الى أهمية "احترام الإرادة الوطنية" العراقية في الإصلاح دون تدخلات أجنبية، فيما أشارا إلى أن العراق المستقر المستقل هو دعامة أساسية للأمن والتفاهم الإقليمي.
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بغداد/30 كانون الأول/ديسمبر/إرنا- استقبل رئيس الجمهورية العراقي "برهم صالح"، سفير الجمهورية الإسلامية لدى العراق "إيرج مسجدي" اليوم الإثنين، حيث أكد ضرورة تمتين الأواصر المشتركة بين العراق وإيران.
ولدى اللقاء الذي جرى في قصر السلام ببغداد، تم التأكيد على الأواصر والمصالح المشتركة بين العراق وإيران، وضرورة تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين.
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