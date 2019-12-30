ايران تحصل على التكنولوجيا الاوروبية الحديثة

وعلى هامش مراسم ازاة الستار عن جهاز باراسايكلينغ العصبي الحركي(Para-cycling)، قال عرفانيان بصفته منفذ هذا المشروع اليوم الاثنين امام حشد من المراسلين : ان المشاكل الحسية والحركية تشكل احدى التحديات التي يعاني منها الاشخاص المصابون بالتلف النخاعي حيث تودي الى التهاب الحويضة والكلى والمثانة ومشاكل قلبية وعروقية بسبب عدم دوران الدم في الجسم بصورة جيدة.

واضاف : ان هذا الجهاز يساعد هولاء المرضى من خلال دفع الدواسة، على التحرك ودوران الدم في الاجزاء التحتانية من اجسامهم ويحد من من المضاعفات الناتجة عن التلف النخاعي.

وعلما ان قيمة النسخة الاجنبية لهذا الجهاز تتراوح بين 15 الى 20 الف دولار، فيما تم انتاجه بسواعد المنتجين المحليين بقيمة تقل عن 40 بالمئة من هذا المبلغ.

انتهى**2018/ ح ع