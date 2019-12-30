زلزال بقوة 5,4 ريختر يضرب مدينة قلعة قاضي في هرمزكان جنوبي البلاد

وافاد مراسل "ارنا" من موقع الحدث، ان هذا الزلزال حدث عند الساعة الخامسة و 19 دقيقة و45 ثانية من مساء اليوم الاثنين (30 كانون الاول 2019).

وتعاقب على هذا الحادث زلزال اخر في الخامسة و23 دقيقة بقوة 3,9 درجات على مقياس ريختر في منطقة "تخت" التابعة لمدينة بندر عباس ايضا؛ وذلك بعد هزة ارضية اخرى كانت قد تعرضت اليها منطقة تخت عند الساعة الثالثة و21 دقيقة من عصر اليوم والذي بلغت قوته 3,7 درجات على مقياس ريختر.

وتقع بلدة قلعة قاضي على بعد 30 كم من مدينة بندرعباس، فيما تبعد منطقة تخت 45 كم عن مركز محافظة هرمزكان الجنوبية.

انتهى ** ح ع