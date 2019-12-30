ظريف: روسيا والصين شريكتان استراتيجيتان لإيران 

جاءت تصريحات ظريف اليوم الإثنين قبيل مغادرته موسكو، في معرض الإجابة على سؤال مراسلي إرنا والإذاعة والتلفزيون الإيراني حول أسباب زيارته الى الصين.
وأضاف، "ان إيران لديها تعاون جيد مع روسيا والصين وان موسكو وبكين تعدان شريكتان استراتيجيتان لنا وعلى هذا الأساس، فان الحوار سيبقى مستمرا بين الدول الثلاث وان الزيارة الى الصين تأتي في إطار المشاورات المستمرة القائمة بينهم".
يتبع.. أ م د
موسكو/30 كانون الأول/ديسمبر/إرنا- أكد وزير الخارجية محمد جواد ظريف، "ان روسيا والصين كلتاهما من الشركاء الإستراتيجيين لإيران ولدينا محادثات مستمرة معهم".
جاءت تصريحات ظريف اليوم الإثنين قبيل مغادرته موسكو، في معرض الإجابة على سؤال مراسلي إرنا والإذاعة والتلفزيون الإيراني حول أسباب زيارته الى الصين.
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