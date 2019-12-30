رحماني: قيمة منتجات قطاع المناجم تبلغ 22 مليار دولار

وعقب تفقده لمختلف الاقسام بمؤسسة الجيولوجيا والتنقيب عن المعادن، اشار رحماني لدى اجتماعه مع جمع من كوادر هذه المؤسسة الى خطط وبرامج وزارته لا سيما في مجال الانتاج المحلي وقطاع الصادرات والمناجم والتكنولوجيا والاعمال وتوفير الموارد المالية.
وأضاف، ان المستثمرين الاجانب يهتمون بقطاع المناجم والصناعات ذات الصلة في البلاد نظرا الى الطاقات الهائلة التي يتوفر عليها هذا القطاع متوقعا بان يتم تقديم فرص استثمارية للمستثمرين في قطاع المناجم خلال المدة المتبقية من فترة مهام الحكومة الحالية.
انتهى**2018/أ م د
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