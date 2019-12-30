رحماني: قيمة منتجات قطاع المناجم تبلغ 22 مليار دولار

طهران/30 كانون الأول/ديسمبر/إرنا- نشرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" مقالا اليوم الإثنين، كتبت فيه ان العالم بات اليوم يتحول بوتيرة سريعة الى بيئة متعددة الأقطاب، وأضافت انه وعلى الرغم من ضغوط الولايات المتحدة، فإن إيران أجرت مناورات مشتركة مع القوى الإقليمية الأخرى؛ مؤكدة إن اجراء المناورات البحرية الثلاثية بين الصين وروسيا وإيران هو مثال واضح على أنه من المستحيل فرض العزلة على إيران.