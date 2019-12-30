وزير الخارجية الروسي سيزور طهران خلال العام القادم

واشار لافروف خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده اليوم الاثنين في موسكو مع نظيره الايراني "محمد جواد ظريف"، اشار الى انه تلقى دعوة من ظريف لزيارة ايران.
واردف القول : ساقوم تلبية لدعوة وزير خارجية ايران بزيارة هذا البلد خلال العام الميلادي القادم؛ ذلك انني اقبل دعوة صديقي وزميلي بكل رغبة وسأستخدمها.
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موسكو / 30 كانون الاول / ديسمبر / ارنا – اعلن وزير الخارجية الروسي "سرغئي لافروف" انه يعتزم القيام بزيارة طهران خلال العام الميلادي القادم.
واشار لافروف خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده اليوم الاثنين في موسكو مع نظيره الايراني "محمد جواد ظريف"، اشار الى انه تلقى دعوة من ظريف لزيارة ايران.
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