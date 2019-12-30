٣٠‏/١٢‏/٢٠١٩ ٧:٥٤ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83614396
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الحرس الثوري يعلن احتجاز سفينة محملة بوقود مهربة في جزيرة ابوموسى جنوبي البلاد

الحرس الثوري يعلن احتجاز سفينة محملة بوقود مهربة في جزيرة ابوموسى جنوبي البلاد

بندرعباس / 30 كانون الاول / ديسمبر / ارنا – اعلن قائد المنطقة البحرية الخامسة التابعة لحرس الثورة الاسلامية "العميد علي عظمائي" احتجاز سفينة محملة بوقود مهربة في المياه الجنوبية لجزيرة ابوموسي (جنوبي البلاد).

واضاف العميد عظمائي في تصريح له اليوم الاثنين، انه تم خلال هذه العملية اعتقال 16 بحارا من الجنسية الماليزية الذين كانوا على متن السفينة، وضبط كمية تبلغ مليونا و321 ليترا من الوقود المهربة فيها.

واوضح قائد المنطقة البحرية الخامسة للحرس الثوري، ان هذه السفينة هي السادسة من نوعها التي يتم القبض عليها بواسطة قوات الحرس الثوري لكونها محملة بوقود مهربة. 

علما ان مدينة ابو موسى (في محافظة هرمزكان – جنوبي البلاد) تضم جزائر ابوموسى والطنب الكبرى والطنب الصغرى وسيري وفارور الكبرى وفارور الصغرى.

انتهى ** ح ع

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