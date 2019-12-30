قائد الثورة الاسلامية يعزّي بوفاة آية الله السيد حسين شمس

وافاد الموقع الاعلامي لمكتب قائد الثورة الاسلامية، اليوم الاثنين، ان بيان سماحته بالمناسبة جاء على الشكل التالي :
بسم الله الرحمن الرحیم
اقدم العزاء بمناسبة وفاة العالم الورع والمتقي اية الله الحاج السيد حسين شمس (رضوان الله عليه)، الى اسرته الكريمة وجميع تلاميذه ومحبيه؛ سائلا الباري تعالى للفقيد بالرحمة الالهية وعلو الدرجات.
السيد علي الخامنئي
انتهى ** ح ع
طهران /30 كانون الاول / ديسمبر / ارنا – عزى سماحة قائد الثورة الاسلامية "اية الله العظمى السيد علي الخامنئي" بوفاة العالم الجليل "اية الله الحاج السيد حسين شمس".
وافاد الموقع الاعلامي لمكتب قائد الثورة الاسلامية، اليوم الاثنين، ان بيان سماحته بالمناسبة جاء على الشكل التالي :
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