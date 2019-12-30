الدفاع الجوي اليمني يسقط طائرة مسيرة سعودية في اجواء صعدة

وكانت الدفاعات الجوية اليمنية اعلنت الثلاثاء الماضي، "اسقاط طائرة تجسس لقوى العدوان في مربع الشبكة بنجران".
وتعد هذه الطائرة هي التاسعة التي تسقطها الدفاعات الجوية خلال شهر ديسمبر الجاري، والسبعين خلال العام 2019م؛ بحسب موقع المسيرة الاخباري الالكتروني.
وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية "العميد يحيى سريع"، خلال مؤتمر صحفي أمس الأحد، "إن عمليات الدفاع الجوي خلال 2019 م بلغت 237 عملية، وأدت إلى إسقاط 69 طائرة معادية منها 7 طائرات مقاتلة و9 طائرات استطلاع منخفض و53 طائرة تجسس".
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طهران / 30 كانون الاول / ديسمبر / ارنا – اعلن مصدر عسكري يمني، اليوم الاثنين، ان قوة الدفاع الجوية التابعة لهذا البلد تمكنت من اسقاط طائرة تجسس مسيرة تابعة للتحالف السعودي، كانت تقوم بأعمال عدائية في أجواء مديرية رازح بمحافظة صعدة.
وكانت الدفاعات الجوية اليمنية اعلنت الثلاثاء الماضي، "اسقاط طائرة تجسس لقوى العدوان في مربع الشبكة بنجران".
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