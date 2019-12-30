مسؤول : ارسال 4 فرق تقييم الى منطقة الزلزال بقوة 5,4 ريختر في هرمزكان

وبحسب هذا المسؤول، تقع 16 قرية من 1241 اسرة على بعد 10 كلم من منطقة الزلزال في بلدة قلعة قاضي.

وتعرضت منطقة قلعة قاضي التابعة لمدينة بندرعباس، عند الساعة الخامسة و 19 دقيقة و45 ثانية من مساء اليوم الاثنين الى زلزال بلغت قوته 5,4 درجات على مقياس ريختر.

وبحسب الانباء الواردة من موقع الحدث، فقد حدث الزلزال في عمق الـ 20 كلم من سطح الارض، وعند التقاء خطي العرض الشمالي 27:277 والطول الشرقي 56:710 درجة.

وتعاقب على هذا الحادث زلزال اخر في الخامسة و23 دقيقة بقوة 3,9 درجات على مقياس ريختر في منطقة "تخت" التابعة لمدينة بندر عباس ايضا؛ وذلك بعد هزة ارضية اخرى كانت قد تعرضت اليها منطقة تخت عند الساعة الثالثة و21 دقيقة من عصر اليوم والذي بلغت قوته 3,7 درجات على مقياس ريختر.

وتقع بلدة قلعة قاضي على بعد 30 كم من مدينة بندرعباس، فيما تبعد منطقة تخت 45 كم عن مركز محافظة هرمزكان الجنوبية.

انتهى **ح ع