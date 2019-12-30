القبض على مهرب دولي للمخدرات في سيستان وبلوجستان

وأضاف العميد طاهري مساء اليوم الإثنين، ان قوات الأمن الداخلي تمكنت من الكشف عن هوية هذا المهرب والقاء القبض عليه بعد مروره من الحدود الإيرانية.

وبين، ان هذا الشخص المعتقل له نشاطات في تهريب المخدرات لأكثر من 10 سنوات.

وتابع نائب قائد قوى الأمن الداخلي بمحافظة سيستان وبلوجستان، ان عددا من عناصر عصابة هذا الشخص الذين تم القبض عليهم في وقت سابق، قد اعترفوا بتوزيع وتهريب عشرات الأطنان من المخدرات وقد تم ضبط كميات كبيرة من الأسلحة كانت بحوزتهم.

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