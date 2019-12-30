الرئيس الاذربيجاني: الربط الكهربائي قائم بين اذربيجان وروسيا وايران

واشار علييف في حوار مع قناة "روسيا 24" بان هنالك طاقات كبيرة متاحة للتعاون في قطاع الكهرباء بين جمهورية اذربيجان وروسيا وايران وقال، ان وزراء الطاقة للدول الثلاث يجرون لقاءات منتظمة للبحث في قضايا التعاون في المستقبل في هذا القطاع.

وفي الرد على سؤال حول امكانية تحول هذا التعاون الى منظومة مشتركة للكهرباء قال، ان هذا الامر قائم عمليا في الوقت الحاضر.

واشار الى ان بلاده تصدر الكهرباء في الوقت الحاضر الى جورجيا وتركيا وبعض الدول الاوروبية وقال، لقد انشانا كذلك خطا جديدا لنقل الكهرباء مع ايران لذا فان هنالك ممرا (ربطا) كهربائيا بين الدول الثلاث ايران وروسيا وجمهورية اذربيجان.

انتهى ** 2342