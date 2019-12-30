الخارجية العراقية: سيتم استدعاء السفير الأميركي على خلفية قصف مقرات للحشد الشعبي

وقالت الوزارة في بيان لها، : "ندين وبشدّة ما أقدمت عليه القوات الأميركيّة من قصف مقارّ ألوية تنتمي للحشد الشعبيّ، وان ذلك يعد انتهاكاً صارخاً لسيادة العراق، وعملاً مُداناً، ترفضه جميع الأعراف، والقوانين التي تحكم العلاقات بين الدول".

وأضاف البيان، ان "الحشد قوة وطنيّة عراقـيّة كان لها الأثر الفاعل في الدفاع عن العراق، ووحدته، وقاتل بكلّ تفانٍ، وبسالة تنظيم داعش الإرهابيّ، وأوقف امتداده، وحمى البلاد من شرِّه، وهو جزء من منظومة القوات المسلحة العراقيّة تأتمر بأوامر القائد العامّ للقوات المُسلّحة".

وشددت وزارة الخارجية العراقية على ان "العراق بلد مُستقِلّ، وأنَّ أمنه الداخليّ يحظى بالأولويّة، والاهتمام البالغ، ولن يسمح بأن يكون ساحة صراع، أو ممرّاً لتنفيذ اعتداءات، أو مقرّاً لاستخدام أراضيه للإضرار بدول الجوار"، لافتة الى انه "سوف يتم استدعاء السفير الأميركي في بغداد وإبلاغه ماتقدم".

وتابعت انه "سوف يتم التشاور مع الشركاء الأوربيين المنضوين في التحالف الدولي لقتال داعش للخروج بموقف موحد فيما يخص آليات العمل ومستقبل تواجد قوات التحالف في العراق".

وكانت طائرات أمريكية من طراز أف 15 قصفت مواقع للوائين 45 و46 في الحشد الشعبي (كتائب حزب الله) في قضاء القائم غربي محافظة الانبار، وأسفر الهجوم عن استشهاد 27 مقاتلاً من الكتائب وإصابة أكثر من 50 آخرين بينهم حالات حرجة.

انتهى ع ص ** 2342