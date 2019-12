مقالة لباحثين ايرانیين في قائمة افضل 100 مقالة عالمية لعام 2019

وتبحث المقالة الایرانیة المصنفة بشكل دقيق جدا مدعومة بتجارب ميدانية علاقة شرب الشاي بدرجة حرارة 60مئوية وما فوق ذلك والذي يرفع نسبة الاصابة بسرطان المريء بمقدار 90 بالمائة.

وافاد مركز بحوث االامراض الهضمية والكبد التابع لجامعة طهران للعلوم الطبية انه وفقا لاحدث قائمة سنوية نشرتها وكالات التواصل الاجتماعي للعام 2019 (Altmetric Top100 ) استطاعت مقالة الدكتور فرهاد اسلامي الباحث في مركز الامراض الهضمية والكبدية في جامعة طهران وبالتعاون مع زملائه في المركز وبرئاسة الدكتور رضا ملك زادة ان تحتل المركز 73 من بين افضل 100 مقال للعام 2019 .

وافاد المصدر ان عنوان المقالة كان A prospective study of tea drinking temperature and risk of esophageal squamous cell carcinoma.

وتاتي اهمية المقالة العلمية البحث لنتائجه حول شرب الشاي بدرجة 60مئوية وما فوق ذلك حيث تم اجراء التجارب الميدانية على 50 الف شخص تتراوح اعمارهم بين 45 الى 75 عام لمدة 10 سنوات لدراسة تأثير شرب الشاي الساخن مع الاصابة بسرطان الخلايا الحرشفية في المريء(ESCC) حيث اظهرت النتائج ان نسبة الاصابة بمرض سرطان المريء تترتفع بمقدار 90% عن تناول الشاي فوق درجة 60مئوية.

وتم نشر نتائج البحث في مجلة (IJC) الدولية الخاصة ببحوث السرطان وبسبب نتائجة الدقيقة اصبح محط اهتمام العلماء والاطباء في مجال البحوث السرطانية.

