وزير الصحة: أمريكا منعت تزويد إيران بعقار لمرضى الـ MPS

واضاف سعيد نمكي للصحفيين اليوم الثلاثاء : لسوء الحظ، يتم إنتاج عقار مرضى "ام بي اس" من قبل شركة أمريكية واحدة وشركة كورية مرخصة من قبل الولايات المتحدة، ولكن على الرغم من طلب إيران وتزويد هذه الشركة بالعملة الصعبة والريال اللازم لاستيراد الدواء، الا أن امريكا أغلقت منذ فترة طويلة جميع الطرق لتسليمنا هذا العقار.

وقال : لقد فرضت امريكا الحظر على استيراد جميع الأدوية، لكن بفضل جهود زملائنا، تحايلنا على العقوبات واستوردنا جميع الأدوية الأساسية التي تحتاجها البلاد، الدواء الوحيد الذي لم نتمكن من الحصول عليه هو لمرضى MPS ، التي ترفض الولايات المتحدة تزويدنا به بكل قسوة.

وتابع وزير الصحة قائلا: لقد كتبت رسالة إلى الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية للاحتجاج على ذلك، وقد عبرت عن استيائي العميق لأنها جريمة ضد الإنسانية، لكننا ما زلنا نعمل على تأمين هذا الدواء.

داء عديد السكاريد المخاطي (MPS) هو مرض وراثي يحدث عن طريق طفرة في جين واحد أو فشل عدة جينات في الفرد.

ومن أعراضه هي تضخم الكبد والطحال وعتامة القرنية وأصابع القدم المخملية و الفتق السري والخصية وتشوه العظام ومشاكل القلب والرئة المتقدمة و تضيق قناة الرقبة التي تسبب اضطرابات حركية في المريض.

الاف الطلاب الأجانب يدرسون في إيران

وقال وزير الصحة حول دراسة الطلاب الأجانب: إن حوالي 5 الاف طالب طب أجنبي يدرسون حاليا في إيران، والتي تشكل هذه الخطوة دعما اقتصاديا للجامعات الطبية ورسلا علميا وثقافيا للبلاد في المستقبل.

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