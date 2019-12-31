روحاني : نمر حاليا باسوء فترة من الحظر

وفي حفل افتتاح وتدشين قطار الانفاق (مترو) " كلشهر – هشتكرد"، غرب طهران ، أكد الرئيس روحاني اليوم الثلاثاء، أن ما تحقق اليوم من انجازات، كان في ظل تضحيات وتفاني وإيمان الشعب، منوها الى أن البلاد أجتاز ايام صعبة في فترات مختلفة من الثورة والحظر والحرب المفروضة.

وقال روحاني : كل يوم يمر، يتمكن عمالنا المهرة والمهندسون والمدراء الأكفاء من تحقيق المزيد من الخدمات للشعب .

ورعى الرئيس الايراني حسن روحاني صباح اليوم مراسم تدشين خط مترو "كلشهر – هشتكرد" غرب مدينة كرج مركز محافظة البرز غرب العاصمة طهران.

ومن المؤمل بتدشين خط المترو هذا تقليل التنقل بالسيارات وخفض التلوث في هذا الطريق.

وبلغت الاعتمادات المخصصة لانجاز المشروع 10 تريليونات ريال (الدولار يعادل 42000 ريال حسب السعر الرسمي المدعوم حكوميا).

يتبع..