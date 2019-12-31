روحاني : نواجه حاليا أسوء انواع الحظر

وفي حفل افتتاح وتدشين قطار الانفاق (مترو) " كلشهر – هشتكرد"، غرب طهران ، أكد الرئيس روحاني اليوم الثلاثاء، أن ما تحقق اليوم من انجازات، كان في ظل تضحيات وتفاني وإيمان الشعب، منوها الى أن البلاد أجتاز ايام صعبة في فترات مختلفة من الثورة والحظر والحرب المفروضة.

وقال روحاني : كل يوم يمر، يتمكن عمالنا المهرة والمهندسون والمدراء الأكفاء من تحقيق المزيد من الخدمات للشعب .

واشار الرئيس روحاني في جانب آخر من كلمته الى الاصداء العالمية الواسعة للمناورات البحرية المشتركة بين ايران وروسيا والصين قائلا، ان المناورات المشتركة هذه اغضبت عالم الاستكبار وكان امرا صعبا على اميركا وبريطانيا وبعض دول الخليج الفارسي ومؤشرا لاقتدار قواتنا المسلحة والتنسيق فيما بينها.

واشار الى فوائد خطوط المترو في تقليل الرحلات داخل المدن وخفض التلوث واستهلاك الوقود وقال، انه منذ انشاء مترو طهران لغاية الان (اكثر من 20 عاما) جرت اكثر من 9 مليارات رحلة بالمترو.

واكد ضرورة خفض التلوث الحاصل من وقود السولار واضاف، اننا ننتج البنزين اليوم في البلاد بمواصفات يورو 4 ويورو 5 .

ورعى الرئيس الايراني حسن روحاني صباح اليوم مراسم تدشين خط مترو "كلشهر – هشتكرد" غرب مدينة كرج مركز محافظة البرز غرب العاصمة طهران.

ومن المؤمل بتدشين خط المترو هذا تقليل التنقل بالسيارات وخفض التلوث في هذا الطريق.

وبلغت الاعتمادات المخصصة لانجاز المشروع 10 تريليونات ريال (الدولار يعادل 42000 ريال حسب السعر الرسمي المدعوم حكوميا).

انتهى