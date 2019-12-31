ألمانيا تغض النظر عن التدخلات الأمريكية غير القانونية في غرب آسيا

وأضاف موسوي في حسابه على تويتر اليوم الثلاثاء، أن أتهام ألمانيا لإيران واستمرار هذه المواقف، يلقي بظلال من الشك على مزاعم جهود برلين بلعب دور فعال في طريق السلام والاستقرار بالمنطقة.

وصرح المتحدث باسم الخارجية ، أن ألمانيا تتهم إيران زورا بزعزعة استقرار المنطقة، فيما تغض النظر أمام التدخل الأمريكي غير القانوني باعتباره أهم سبب لعدم استقرار غرب آسيا.

وزارة الخارجية الألمانية، غضت النظر عن السياسات المدمرة والعدوانية للولايات المتحدة والدول الغربية في الشرق الأوسط، وطالبت إيران بتغيير سياستها الإقليمية، متجاهلة التواجد غير القانوني للقوات الأمريكية في العراق ودعمها للإرهاب هناك، وأضافت أن تزايد عدد الهجمات التي تشنها الجماعات العسكرية غير الحكومية يعرض أمن العراق واستقراره للخطر.