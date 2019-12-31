٣١‏/١٢‏/٢٠١٩ ١:٠٥ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83615049
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الميزان التجاري الايراني سجل فائضا رغم الحظر

الميزان التجاري الايراني سجل فائضا رغم الحظر

طهران 31 كانون الاول/ ديسمبر/ ارنا – اعلن رئيس منظمة تنمية التجارة الايرانية "حميد زادبوم " بان الميزان التجاري الايراني سجل خلال تسعة اشهر الاخيرة فائضا بمقدار 100 مليون دولار رغم الحظر الاميركي المفروض على البلاد.

وقال زادبوم اليوم الثلاثاء خلال مراسم تكريم المصديرن في طهران، رغم الحظر الاميركي المفروض ان صادرات البلاد من مختلف انواع السلع بلغت 31 مليارا و 900 مليون دولار خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الايراني الجاري (بدأ في 21 اذار/مارس2019) فيما بلغت الواردات 31 مليارا و 800 مليون دولار اي ان الميزان التجاري سجل فائضا بمقدار 100 مليون دولار.

واضاف رئيس منظمة تنمية التجارة الايرانية بأمکان السلع والبضائع الایرانیة الاستحواذ على حصة 100 مليار دولار من سوق استيرادات دول الجوار البالغ 1600 مليار سنويا .

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