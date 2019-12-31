العراقيون يشيعون شهداء الحشد الشعبي

وافاد مراسلنا في بغداد، ان "الحشود الجماهيرية العراقية الغاضبة قامت صباح اليوم بتشييع شهداء الحشد الشعبي الذين استهدفتهم ‏الطائرات الأمريكية بقصف غادر لمقارهم في منطقة القائم جنوب محافظة الانبار ‏مساء الأحد الماضي".

وأضاف، ان "حشود المشيعين لشهداء الحشد الشعبي، توجهت نحو السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد وهي تردد شعارات (الموت لامريكا) و (الموت لاسرائيل) وتندد بالاحتلال وبالعدوان الامريكي الغاشم ضد الحشد الشعبي، والانتهاكات الامريكية المتكررة للسيادة العراقية".

واشار مراسلنا الى ان "حشود المشيعين الغاضبة توعدت امريكا بالويل والثبور انتقاما لدماء أبطال الحشد الشعبي الذي كانوا بالامس وحتى اليوم الحماة المخلصون للوطن وهم يقفون سدا منيعا بوجه عصابات تنظيم داعش الارهابي".

وكانت طائرات أمريكية من نوع أف 16 نفذت ضربات جوية غادرة، مساء أول أمس الاحد استهدفت اللواءين ٤٥ و ٤٦ بالحشد الشعبي، ما أسفر عن استشهاد 27 مقاتلا وإصابة ٥١ آخرين.

انتهى** ع ص