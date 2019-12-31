تطوير التعاون التجاري والعلمي بين إيران وأفغانستان في قطاع الصحة

و استضاف مركز التعاون الدولي التابع لدائرة الشؤون العلمية والتكنولوجيا في رئاسة الجمهورية، وفدا علميا في قطاع الصحة والسلامة من أفغانستان، يتألف الوفد العلمي، من رؤساء المستشفيات والأطباء والخبراء في مجال الصحة حيث زاروا إيران لتطوير العلاقات العلمية بين إيران وأفغانستان.

وأكد هذ الاجتماع الثنائي، الذي حضره رئيس مركز التعاون الدولي للعلوم والتكنولوجيا "مهدي قلعه نويي" و المتحدث باسم وزارة الصحة العامة الأفغانية "وحيد مجروح"، على تطوير العلاقات العلمية بين إيران وأفغانستان.

و قدمت شركات المعرفة الإيرانية والأفغانية أحدث إنجازاتها ومنتجاتها ونشاطها التجاري وعقدت محادثات مع الشركات النظيره لها.

واستضاف الاجتماع الذي استمر يوما واحدا، مركز التعاون الدولي للعلوم والتكنولوجيا في دائرة الشؤون العلمية والتكنولوجيا برئاسة الجمهورية، وبالتعاون مع صندوق أبحاث تكنولوجيا المعدات الطبية، وحضر الاجتماع 35 شخصا من أفغانستان و45 شخصا من شركات المعرفة الإيرانية.

انتهى