إيران تحقق الأكتفاء الذاتي في معدات العلاج الطبيعي

وأضاف "أحمد موذن زاده"، متحدثا في مؤتمر صحفي عقد في الجمعية الإيرانية للعلاج الطبيعي اليوم الثلاثاء: في مجال معدات العلاج الطبيعي بالكهرباء، نعتمد حوالي 70٪ على بلدان مختلفة، وأن معظم وارداتنا من اليابان والصين وجنوب شرق آسيا.

وصرح إنه على مدار العامين الماضيين، تمكنت الشركات القائمة على المعرفة، رغم العقوبات الأمريكية المشينة، من سد الثغرات في مجال معدات العلاج الطبيعي وتعزيز قطاع معدات العلاج الطبيعي بالكهرباء .

وقال رئيس جمعية العلاج الطبيعي الإيرانية: لدى بلادنا القدرة على أن تصبح مركزا لتعليم العلاج الطبيعي في الشرق الأوسط، منوها الى ارتقاء علوم العلاج الطبيعي، وقال : علينا أن نتحرك نحو الخدمات المتخصصة في الأمراض المختلفة.

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