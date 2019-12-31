مشيعو شهداء الحشد الشعبي يحرقون السياج الخارجي للسفارة الاميركية

وقال مراسل وكالة انباء الجمهورية الاسلامية "ارنا"، ان "المجاميع الغاضبة من مشيعي شهداء الحشد الشعبي الذين استشهدوا أثر الهجوم الامريكي الغادر على مقار الحشد الشعبي في منطقة القائم جنوب الانبار، اضرموا النيران، اليوم الثلاثاء، في جزء من السياج الخارجي للسفارة الاميركية في بغداد، وتصاعدت النيران والسنة الدخان من سياج السفارة".

واعلنت كتائب حزب الله في العراق، اليوم الثلاثاء، عن اعتصام مفتوح أمام السفارة الامريكية في بغداد حتى غلق السفارة او طرد السفير.

وقال المتحدث باسم الكتائب جعفر الحسيني، في تصريح صحفي، إنه "لانية أبداً لاقتحام او الاعتداء على السفارة الامريكية في بغداد، وانما اعتصام مفتوح الى ان تغلق السفارة ويطرد السفير".

وبدأ مشيعو شهداء الحشد الشعبي الذين دخلوا اليوم الى المنطقة الخضراء وسط بغداد، ووصلوا مبنى السفارة الاميركية، اعتصاما مفتوحا احتجاجا على قصف القوات الاميركية مقرا للحشد الشعبي غربي العراق، وقاموا بنصب الخيام امام مبنى السفارة الامريكية.

وبدأت، صباح اليوم الثلاثاء، مراسيم شعبية وسط ‏العاصمة بغداد، لتشييع شهداء الحشد الشعبي الذين ‏سقطوا نتيجة قصف امريكي في محافظة الانبار مساء ‏الاحد. ‏

وشارك امين عام منظمة بدر هادي العامري وامين عام حركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، صباح اليوم، في مراسيم التشييع امام السفارة الامريكية في المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وكانت طائرات أمريكية من نوع أف 16 نفذت ضربات جوية غادرة، مساء أول أمس الاحد استهدفت اللواءين ٤٥ و ٤٦ بالحشد الشعبي، ما أسفر عن استشهاد 27 مقاتلا وإصابة ٥١ آخرين.

انتهى** ع ص