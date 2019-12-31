٣١‏/١٢‏/٢٠١٩ ٢:٢٢ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83615306
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صادرات السلع عبر جمارك آذربایجان الشرقیة تنمو بنسبة 100 بالمائة

صادرات السلع عبر جمارك آذربایجان الشرقیة تنمو بنسبة 100 بالمائة

تبریز/31كانون الأول/دیسمبر/إرنا - اعلنت مسؤولة جمارك محافظة اذربایجان الشرقیة ( شمال غرب)، المدیرة العامة لجمارك تبریز السیدة "لیلی اورنكي" ان حجم صادرات المحافظة شهد نموا بنسبة 100بالمائة خلال الاشهر التسعة الأولى من العام الایراني الحالي (بدا في 21 مارس 2019)، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفی تصریح لمراسل إرنا الیوم الثلاثاء، اوضحت اورنكي انه تم خلال هذه الفترة تصدیر ما يزيد عن ملیونين طن من البضائع، بقیمة ملیارین  و380 ملیون دولار عبر جمارك المحافظة.

وأضافت اورنكي أن حجم الصادرات من جمارك اذربایجان الشرقیة شهدت نموا بنسبة 30 في المائة من حیث الوزن و 100بالمائة من حيث القیمة خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام .

وبينت أن معظم السلع المصدرة تشمل المواد البلاستیكیة ومنتجاتها والحدید الزهر والحدید والفولاذ والفواكه والآلات والأجهزة المیكانیكیة وقطعها والمنتجات الغذائیة.

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