صادرات السلع عبر جمارك آذربایجان الشرقیة تنمو بنسبة 100 بالمائة

وفی تصریح لمراسل إرنا الیوم الثلاثاء، اوضحت اورنكي انه تم خلال هذه الفترة تصدیر ما يزيد عن ملیونين طن من البضائع، بقیمة ملیارین و380 ملیون دولار عبر جمارك المحافظة.

وأضافت اورنكي أن حجم الصادرات من جمارك اذربایجان الشرقیة شهدت نموا بنسبة 30 في المائة من حیث الوزن و 100بالمائة من حيث القیمة خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام .

وبينت أن معظم السلع المصدرة تشمل المواد البلاستیكیة ومنتجاتها والحدید الزهر والحدید والفولاذ والفواكه والآلات والأجهزة المیكانیكیة وقطعها والمنتجات الغذائیة.

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