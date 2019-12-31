ظريف يآمل بتقدم دائم في العلاقات الإيرانية الصينية

ظريف الذي وصل إلى بكين صباح اليوم الثلاثاء للقاء نظيره الصيني، كتب في تغريدة باللغة الصينية: أنا سعيد جدا لأنني أمضيت اليوم الأخير من العام 2019 مع أصدقائي الصينيين في بكين وأيضا نذهب لاستقبال أول يوم في عام 2020 في بكين .

وقال : أتمنى لأصدقائي الصينيين سنة جديدة سعيدة حافلة بالنجاح.

وزيرا الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره الصيني " وانغ يي" كان قد أكدا اليوم في لقاء جمعهما على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين.

وفي إشارة إلى زياراته المتعددة للصين خلال هذا العام 2019 ، قال وزير الخارجية الإيراني: إن العلاقات المتينة تدل على أن البلدين يجب أن يكون بينهما علاقات وثيقة وجها لوجه.

كما أكد وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" على تطوير هذه العلاقات وتعزيزها، في إشارة إلى العلاقات المتينة بين البلدين.

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