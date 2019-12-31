بالهناء والشفاء..مرق شرائح اللوز من اشهى الاطباق الايرانية

ومكونات هذا الطبق هي لحم العجل وشرائح اللوز والزعفران والبصل والزرشك (البرباريس) وماء الورد والزبدة وأعواد القرفة والرز

المقادیر للشخص الواحد

100-150 غرام من لحم العجل المقطع

2 بصل كبير

50 غرام من شرائح اللوز المقشور

200 غرام من الزرشك

3-4 ملاعق من ماء الورد

4 ملاعق من الزعفران

ليمونة مجففة واحدة

2-3 ملاعق من معجون الطماطم

الملح والكركم والفلفل الاسود وزيت والقرفه بمقدار كافي

طريقة التحضير:

يسخن الزيت في قدر ونقلي فيه البصل حتى يصبح ذهبى اللون ثم يضاف إليه الكركم ونقلي لمدة دقيقة أخرى.

بعد ذلك تضاف قطع اللحم وبعدها يضاف الماء حتى الغليان ومن ثم يتم تقليل الحرارة كي يطبخ اللحم.

يتم وضع معجون الطماطم في مقلاة ويضاف قليل من الزيت ويتم قليه ويضاف اليها الزعفران وشرائح اللوز المقشور وبعد ذلك يضاف اللحم المطبوخ الى الخليط وتوضع على نار هادئة لمدة نصف ساعة.

يتم قلي الزرشك في الزيت على نار هادئه ويجب الانتباه كي لا يحترق وبعدها يتم اضافته الى الخليط من المرحلة السابقة ويوضع على نار هادئة لمدة عشرة دقائق.

یتم تناول هذا المرق مع الرز المطبوخ.

بالهناء والشفاء.

انتهى**م م**1049