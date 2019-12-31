تصدير ماقيمته 146 مليون دولار للصناعات اليدوية خلال العام الحالي

وفي تصريح للصحفيين اليوم الثلاثاء خلال تفقده قرية "خرشاد" المسجلة عالميا التابعة لمحافظة خراسان الجنوبية ( شمال شرق ايران )، تطلع محموديان الى زيادة صادرات الصناعات اليدوية بنهاية العام الحالي مقارنة بالعام الماضي مؤكدا ان تحقيق الزيادة في مجال صادرات المنتجات اليدوية يشير الى تنامي عدد السياح في البلاد.

وفي جانب اخر من تصريحاته، اكد مساعد وزير التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة في ايران على تطوير السياحة القروية؛ داعيا في ذات السياق الى تعزيز البنى التحتية وبما في ذلك انشاء مجمعات سياحية وتوفير الاقسام الخدمية داخل القرى.

ولفت الى ان تحقيق هذه الخطوات يسهم في توفير فرص العمل وضمان التنمية المستدامة في البلاد.

انتهى**م م**