الفيلم الإيراني "الحفل" یشارك في مهرجان اسلمدانس الأمريكي

نقل قسم العلاقات العامة لفيلم "الحفل" للمخرج بهنام عابدي خبر عرضه خلال القسم الرئيسي لفعاليات مهرجان اسلمدانس الأمريكي، علماً أن نجاح الفيلم في كسب الجائزة يعني تأهله مباشرة إلى أكاديمية الأوسكار والأعمال المتنافسة في الأكاديمية.

هذا ويقام المهرجان خلال الفترة بين 24 حتى 30 فبراير المقبل.

وفي نفس السياق يعتبر "الحفل" رابع أفلام المخرج عابدي بعد أفلام "الصورة"، "الحيتان"، "مظلم ومضيئ".

وجاء في خلاصة الفيلم: حدث غريب في ليلة إعادة فتح مدينة ألعاب مهجورة يأخد الحفل إلى اتجاهات أخرى.

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