مصدر مسؤول : اليونسكو تدعم انضمام ايران الى منظمة المهارات العالمية

جاء ذلك في تصريح ادلى به ايوبي اليوم الثلاثاء خلال مراسم افتتاح الدورة الاولى من المسابقات الوطنية للمهارات التخصصية لدى شركات المياه ومياه الصرف الصحي بمحافظة اصفهان (وسط).

واضاف : ان مقترح اقامة هذه المسابقات طُرح خلال العام الماضي من قبل شركة المياه ومياه الصرف الصحي في اصفهان؛ مؤكدا ان هذه الخطوة سترتقي بمستوى هذه الشركة على الصعيدين الوطني والاقليمي.

وقال امين عام اللجنة الوطنية لمنظمة اليونسكو : نحن سنعمل على توفير ظروف مشاركة دول المنطقة في هذه المسابقات والتعاون مع دول الجوار من اجل تنظيم هذا الحدث.

وفيما نوه بالخدمات المتوفرة في مجال المياه ومياه الصرف الصحي داخل البلاد؛ اكد ايوبي انه سيتم عبر اقامة هكذا مسابقات التعريف بالخدمات المشارة على صعيد المجتمع.

علما ان الدورة الاولى من سباق المهارات التخصصية لشركات المياه ومياه الصرفي الصحي الايرانية، بدات اليوم الثلاثاء في جامعة صناعات المياه والكهرباء بمحافظة اصفهان، شارك فيها 70 فريقا ضم 167 متسابقا.

انتهى ** ح ع