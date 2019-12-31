جهانغيري يهنئ نظراءه في الدول المسيحية بحلول العام الميلادي الجديد

وكتب جهانغيري في نص رسائله : آمل في أن نتمكن خلال العام الجديد من اتخاذ خطوات نحو الأمام في سياق بث السلام والمحبة عبر تعزيز التعاطف والتعاون بيننا.

وأعرب النائب لرئيس الجمهورية عن أمله في أن يشهد العام الميلادي الجديد تعزيز التعاون الثنائي والدولي في جميع المجالات وبمعزل عن نهج التفرد وفرض العقائد والرؤى الشخصية على الآخر وأن نتمكن من تحقيق الرخاء والإزدهار لشعوبنا.

انتهى**أ م د/ ح ع **

