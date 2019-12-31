روحاني يهنئ نظراءه في سائر البلدان بمناسبة العام الميلادي الجديد

وافاد الموقع الاعلامي لرئاسة الجمهورية اليوم الثلاثاء، ان خطاب الرئيس روحاني بمناسبة العام الميلادي الجديد جاء على الشكل التالي:

انني اتطلع خلال العام القادم الى تظافر الجهود بين قادة العالم، بعيدا عن الاحادية وانطلاقا من اسس الحكمة والعدالة والحرية ليكون العام الجديد حافلا بالسعادة والهدوء للبشرية جمعاء، ومن خلال التغلب على التحديات الراهنة العمل على توفير حياة زاخرة بالسلام والامان والرخاء لشعوبهم.

انتهى ** ح ع/أ م د