روحاني يهنئ نظراءه في سائر البلدان بمناسبة العام الميلادي الجديد

وافاد الموقع الاعلامي لرئاسة الجمهورية اليوم الثلاثاء، ان خطاب الرئيس روحاني بمناسبة العام الميلادي الجديد جاء على الشكل التالي:
انني اتطلع خلال العام القادم الى تظافر الجهود بين قادة العالم، بعيدا عن الاحادية وانطلاقا من اسس الحكمة والعدالة والحرية ليكون العام الجديد حافلا بالسعادة والهدوء للبشرية جمعاء، ومن خلال التغلب على التحديات الراهنة العمل على توفير حياة زاخرة بالسلام والامان والرخاء لشعوبهم.
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طهران / 31 كانون الاول / ديسمبر / ارنا – ابرق رئيس الجمهورية حجة الاسلام حسن روحاني الى نظراءه في سائر البلدان، مهنئا اياهم بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2020؛ ومتطلعا الى نجاح قادة العالم خلال العام الجديد في توفير الهدوء والسعادة للبشرية جمعاء.
وافاد الموقع الاعلامي لرئاسة الجمهورية اليوم الثلاثاء، ان خطاب الرئيس روحاني بمناسبة العام الميلادي الجديد جاء على الشكل التالي:
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