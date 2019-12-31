كويتة تستضيف اجتماع اللجنة الحدودية المشتركة بين ايران وباكستان

وفي تصريح لمراسل "ارنا" اليوم الثلاثاء، قال القنصل العام الايراني في كويتة "محمد رفيعي" : ان مساعد الشؤون الامنية والامن الداخلي في محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق)، محمد هادي مرعشي، سيرأس الوفد الايراني المشارك في اجتماع اللجنة الحدودية المشتركة غدا، فيما يرأس الوفد الباكستاني الى هذا الاجتماع الامين العام لولاية بلوجستان الباكستانية "فضيل اصغر".

ويضيف هذا التقرير، ان الاجتماع القادم للجنة الحدودية المشتركة بين ايران وباكستان سيعقد على مدى ثلاثة ايام، وذلك اعتبارا من يوم غد الاربعاء؛ حيث يناقش المشاركون قضايا حدودية عديدة بما في ذلك مشاكل وقضايا الحدود المشتركة بين البلدين والتنسيقات والقرارات اللازمة في هذا الخصوص.

وبحسب القنصل العام الايراني بمدينة كويتة، سيتم في نهاية الاجتماع، التوقيع على مذكرة تفاهم تحت عنوان "الاتفاقات خلال الاجتماع الثالث والعشرين للجنة الحدودية المشتركة بين ايران وباكستان".

انتهى ** ح ع/أ م د