أفغانستان لن تقوض علاقاتها مع إيران لأجل الآخرين

وفي تصريح له مساء اليوم الثلاثاء خلال ندوة احتفالية بمناسبة مئوية العلاقات الإيرانية-الأفغانية في ضوء التطورات الإقليمية بكلية العلوم السياسية بجامعة طهران، أضاف ليفال، ان هذا العام يشهد الذكرى المئوية لاستقلال أفغانستان التي تعد منعطفا ومنطلقا للعلاقات الدولية الافغانية مع جيرانها.

كما أشار الدبلوماسي الافغاني الى أن إيران كانت من أولى الدول التي انشأت سفارة لها في أفغانستان؛ منوها الى العلاقات الطيبة العريقة بين البلدين.

وفي سياق آخر، نوه ليفال بالدور البارز الذي لعبته إيران في دعم أفغانستان لمكافحة الإرهاب.

كما أعرب السفير الأفغاني في طهران عن شكره وتقديره للجمهورية الإسلامية الايرانية بسبب المساعدات والخدمات التي قدمتها لبلاده في استضافة الرعايا والمهاجرين الأفغان على مدى 40 عاما.

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