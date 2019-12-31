وزير الخارجية الصيني : القرارات الامريكية مصدر التوترات في الاتفاق النووي

وافاد مراسل "ارنا" من بكين، ان وزير الخارجية الصيني لفت خلال اللقاء مع نظيره الايراني "محمد جواد ظريف" اليوم الثلاثاء، الى ان الاتفاق النووي يمرّ حاليا بتطورات وتحديات هامة وجادة.
وانتقد "وانغ يي" انسحاب امريكا الاحادي من الاتفاق النووي، بوصفه اتفاقا دوليا هاما؛ واصفا هذا الاجراء والضغوط القصوى التي تمارسه امريكا على ايران بانها مصدر جميع التوترات التي تحوم بهذا الاتفاق اليوم.
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بكين / 31 كانون الاول / ديسمبر / ارنا – قال وزير الخارجية الصيني "وانغ يي"، وفي معرض الاشارة الى التحديات الحساسة التي يمر بها الاتفاق النووي الموقع في 2015، قال : ان اجراءات الولايات المتحدة الامريكية تشكل مصدر هذه التوترات.
وافاد مراسل "ارنا" من بكين، ان وزير الخارجية الصيني لفت خلال اللقاء مع نظيره الايراني "محمد جواد ظريف" اليوم الثلاثاء، الى ان الاتفاق النووي يمرّ حاليا بتطورات وتحديات هامة وجادة.
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