وزير الخارجية الصيني : القرارات الامريكية مصدر التوترات في الاتفاق النووي

وافاد مراسل "ارنا" من بكين، ان وزير الخارجية الصيني لفت خلال اللقاء مع نظيره الايراني "محمد جواد ظريف" اليوم الثلاثاء، الى ان الاتفاق النووي يمرّ حاليا بتطورات وتحديات هامة وجادة.

وانتقد "وانغ يي" انسحاب امريكا الاحادي من الاتفاق النووي، بوصفه اتفاقا دوليا هاما؛ واصفا هذا الاجراء والضغوط القصوى التي تمارسه امريكا على ايران بانها مصدر جميع التوترات التي تحوم بهذا الاتفاق اليوم.

يتبع ...** ح ع/أ م د