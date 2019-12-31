"أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة تابعة للقوات السودانية في اليمن

وحسبما أفاد موقع مسيرة نت الاعلامي، ان طائرة التجسس هذه تابعة للعدوان السعودي الأمريكي نوع (فانتوم)، وهي ثالث طائرة تجسس تسقطها الدفاعات الجوية اليمنية خلال 24 ساعة.

وأوضح العميد سريع، أن الدفاعات الجوية تمكنت - بفضل الله - من إسقاط هذه الطائرة التجسسيه في منطقة الطينة بمديرية حيران بحجة.

وبين أن الطائرة تابعة للقوات السودانية وتم اسقاطها صباح اليوم بسلاح مناسب اثناء قيامها بأعمال عدائية.

وتابع القائد العسطري اليمني، أن طائرة التجسس المعادية أسقطت بصاروخ أرض - جو أثناء قيامها بأعمال عدائية في الحديدة وخرقها لاتفاق السويد.

وأكد أن "أجواءنا لم تعد مستباحة وأن هذا الاستهداف يعتبر تدشينا لعام الدفاع الجوي".

علما، ان طائرة التجسس التي تم إسقاطها اليوم هي الحادية عشر التي تسقطها الدفاعات الجوية اليمنية خلال شهر ديسمبر الحالی.

انتهى**أ م د/ ح ع **

