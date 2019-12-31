مروحيات امريكية تهدد المحتجين امام سفارة امريكا في بغداد

وافاد مراسل "ارنا" من بغداد، ان المروحيات الامريكية طالبت المحتجين العراقيين الذين نظموا وقفة منذ صباح اليوم الثلاثاء امام سفارة امريكا لدى العراق، طالبتهم بمغادرة هذا المكان او سيتم اطلاق النار عليهم.

واقيمت اليوم الثلاثاء مراسم تشييع جثامين شهداء قوات الحشد الشعبي الذين قضوا جراء القصف الامريكي على محافظة الانبار الاحد الماضي، وذلك بمشاركة آلاف المواطنين العراقيين من اهالي بغداد ومحافظات اخرى والتي تحولت الى وقفة احتجاجية غاضبة امام السفارة الامريكية في بغداد.

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