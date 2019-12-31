خراسان الرضوية تبرم اتفاقا مبدئيا للتعاون التجاري مع طاجيكستان

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها رسوليان لمراسل إرنا اليوم الثلاثاء، في ضوء المعرض التخصصي للسلع الإيرانية بمحورية محافظة خراسان الرضوية في دوشنبة عاصمة طاجيكستان.
وأضاف، ان المذكرة نصت على تعاون الجانبين في مجالات الصلب، وشبكات التسويق، والأسلاك، والملابس.
واقيم معرض ايران في طاجيكستان خلال الفترة من 21 لغاية 24 كانون الأول/ديسمبر الحالي.
وعرضت 85 شركة من محافظة خراسان الرضوية منتجاتها التي تضمنت الأجهزة المنزلية والخدمات الهندسية والمعدات الطبية والمواد الغذائية في اطار 52 جناحا ضمن هذا المعرض.
انتهى**أ م د / ح ع**
مشهد/31 كانون الأول/ديسمبر/إرنا- أعلن مساعد محافظ خراسان الرضوية (شمال شرق) لتنسيق الشؤون الاقتصادية "علي رسوليان"، ان المحافظة أبرمت مذكرة تفاهم تجارية مبدئية مع طاجيكستان بقيمة 50 مليون دولار في سياق تعزيز التبادل التجاري والاستثمار بين الشركات التجارية بهذه المحافظة وطاجيكستان.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها رسوليان لمراسل إرنا اليوم الثلاثاء، في ضوء المعرض التخصصي للسلع الإيرانية بمحورية محافظة خراسان الرضوية في دوشنبة عاصمة طاجيكستان.
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