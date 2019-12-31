مسؤول : طهران تسجل نموا بنسبة 9 بالمئة في مجال الصادرات

وأوضح شير قاضي، في تصريح لمراسل "إرنا" اليوم الثلاثاء، ان كمية السلع المصدرة من طهران خلال النصف الأول من العام الماضي بلغت 500 ألف طن.

وأشار المسؤول الاقتصادي، الى أن العراق وتركيا وباكستان وأفغانستان وألمانيا تشكل الوجهات الأولى في مجال الصادرات الإيرانية؛ لافتا الى توريد 86/62 بالمئة من السلع المنتجة في العاصمة طهران الى تلك الدول.

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