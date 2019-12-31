مسؤول : طهران تسجل نموا بنسبة 9 بالمئة في مجال الصادرات

وأوضح شير قاضي، في تصريح لمراسل "إرنا" اليوم الثلاثاء، ان كمية السلع المصدرة من طهران خلال النصف الأول من العام الماضي بلغت 500 ألف طن.
وأشار المسؤول الاقتصادي، الى أن العراق وتركيا وباكستان وأفغانستان وألمانيا تشكل الوجهات الأولى في مجال الصادرات الإيرانية؛ لافتا الى توريد 86/62 بالمئة من السلع المنتجة في العاصمة طهران الى تلك الدول.
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طهران/31 كانون الأول/ديسمبر/إرنا- أعلن مساعد رئيس منظمة الصناعة والتعدين والتجارة في طهران "مجتبى شير قاضي"، ان صادرات السلع من العاصمة الى خارج البلاد خلال النصف الأول من العام الحالي ( الايراني - بدأ في 21 آذار/مارس 2019) بلغت 546 ألف طن، مما يظهر زيادة بنسبة 9 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضح شير قاضي، في تصريح لمراسل "إرنا" اليوم الثلاثاء، ان كمية السلع المصدرة من طهران خلال النصف الأول من العام الماضي بلغت 500 ألف طن.
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