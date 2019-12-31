ظريف : انتهاكات امريكا عرضت الاتفاق النووي الى المخاطر

وكتب ظريف عبر تغريدة نشرها مساء اليوم الثلاثاء من بكين، "في ضوء زيارتي الاخيرة خلال العقد الحالي، فإن هناك اتفاق في وجهات النظر بين ايران وروسيا والصين، من ان التعددية (الدولية) تواجه تهديدات اساسية على خلفية اجراءات الولايات المتحدة الامريكية".

واضاف وزير الخارجية : ان الدول الثلاث، ايران والصين وروسيا تؤكد ايضا على ان "السبيل الوحيد امام الاتحاد الاوروبي والدول الاوروبية الثلاث، في سياق الحفاظ على الاتفاق النووي، هو الكف عن اتخاذ مواقف ظاهرية والبدء في تنفيذ التزامتها".

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